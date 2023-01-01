В Італії скасували шоу з танцівником балету Полуніним через його тату з Путіним

Театр назвав це рішення актом «політичної та моральної відповідальності», інформує ZN.ua.

В Італії скасували шоу з танцівником балету Полуніним через його тату з Путіним
© Лента.ру

Міланський театр Arcimboldi 30 грудня скасував шоу з балетним артистом Сергієм Полуніним через татуювання у нього на грудях та передпліччях з зображенням. Про це повідомляє Deuche Welle.

«Шоу з Сергієм Полуніним 28-29 січня в міланському театрі Arcimboldi скасоване через кампанію протестів в інтернеті та соціальних мережах», – йдеться у повідомленні.

Коммерсантъ

Йдеться про балет «Распутін – танцювальна драма», у якому мав виступити Полунін. Спочатку шоу мали провести ще у 2019 році, але тоді балет неодноразово переносили через коронавірусні обмеження.

Театр Arcimboldi пояснив, що скасування вистави є актом «політичної та моральної відповідальності». Там наголосили, що театр рішуче засуджує війну Росії проти України. При цьому дирекція театру нагадала, що Arcimboldi влаштовував шоу з російським гуртом Pussy Riot, який підтримує Україну, та українськими артистами.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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