В Італії скасували шоу з танцівником балету Полуніним через його тату з Путіним

Міланський театр Arcimboldi 30 грудня скасував шоу з балетним артистом Сергієм Полуніним через татуювання у нього на грудях та передпліччях з зображенням. Про це повідомляє Deuche Welle .

«Шоу з Сергієм Полуніним 28-29 січня в міланському театрі Arcimboldi скасоване через кампанію протестів в інтернеті та соціальних мережах», – йдеться у повідомленні.

Коммерсантъ

Йдеться про балет «Распутін – танцювальна драма», у якому мав виступити Полунін. Спочатку шоу мали провести ще у 2019 році, але тоді балет неодноразово переносили через коронавірусні обмеження.

Театр Arcimboldi пояснив, що скасування вистави є актом «політичної та моральної відповідальності». Там наголосили, що театр рішуче засуджує війну Росії проти України. При цьому дирекція театру нагадала, що Arcimboldi влаштовував шоу з російським гуртом Pussy Riot, який підтримує Україну, та українськими артистами.