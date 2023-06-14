У Львові 15 осіб отруїлися в місцевих кафе

Пацієнтам встановили діагноз гостра кишкова інфекція.

У Львові після банкетів у двох кафе 15 осіб потрапили до інфекційної лікарні, серед них двоє дітей. Про це йдеться в повідомленні ГУ Національної поліції у Львівській області, інформує ZN.ua.

У Львові 15 осіб отруїлися в місцевих кафе
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Попередньо встановлено діагноз «гостра кишкова інфекція» та «бактеріальна кишкова інфекція», стан пацієнтів стабільний.

«До інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, які харчувалися у двох львівських кафе. Сім осіб, з них одна дитина, харчувалися в одному кафе і вони потрапили до лікарні з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція. П’ятеро людей захворіли 9 червня, двоє – 10 червня. До лікарні почали поступати 9, 10, 11, 12 червня. Ще вісім осіб (одна дитина) госпіталізували до лікарні 11 червня, вони харчувалися в іншому кафе», – повідомила завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш.

Спеціалісти з'ясовують, що вклало людей на лікарняні ліжка: відбирають на дослідження зразки їжі, проби води тощо. За оприлюдненими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).


Оксана Лебедина, ZN.ua





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