Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"

Мері-Кейт та Ешлі Олсен прославилися, коли були ще маленькими. Вони стали справжніми зірками, грали багато ролей, а картини створювалися спеціально під них. Довгий час дівчатка були як єдине ціле, їх просто називали сестри Олсен, що дуже не подобалося Мері-Кейт та Ешлі, і вони всіляко намагалися відокремитися одна від одної.

Попри спроби побудувати кар'єру окремо, все ж таки разом у них все виходить краще.

Досягши 18-річчя, дівчата приєдналися до ради директорів компанії Dualstar, яка займалася виробництвом їхніх фільмів та випускала мерчі. Мері-Кейт та Ешлі Олсен направили свою роботу на підлітковий ринок, випускаючи товари для дому та парфумерію – це призвело до того, що вони потрапили до списку Форбс, а у 2007 році посіли 11-е місце у списку найбагатших жінок в індустрії розваг з капіталом 100 млн доларів.

Незабаром сестри Олсен заснували власний модний бренд – The Row, який випускає одяг у стилі мінімалізм за ціною лакшері брендів.

Зірки фільму "Двоє: Я та моя тінь" ведуть приватний спосіб життя і практично не з'являються на публіці.

"Нас виховали обережними людьми", - зазначила якось Мері-Кейт Олсен.

Днями в рамках Тижня моди у Парижі сестри представили нову колекцію свого бренду, проте не постали перед гостями. Натомість їх фото за лаштунками опублікував скаут модельного агентства IMG Models Джей Ді Моран.

36-річні сестри-близнята виглядають чудово, одягаючись в одяг власного виробництва. Стиль Мері-Кейт та Ешлі Олсен часто відзначається модними експертами. Попри те, що дівчата мініатюрні та невисокі, вони носять оверсайз та довжину максі, і виглядають при цьому чудово.

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