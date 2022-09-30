Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"

Мері-Кейт та Ешлі Олсен прославилися, коли були ще маленькими. Вони стали справжніми зірками, грали багато ролей, а картини створювалися спеціально під них. Довгий час дівчатка були як єдине ціле, їх просто називали сестри Олсен, що дуже не подобалося Мері-Кейт та Ешлі, і вони всіляко намагалися відокремитися одна від одної.

Через 27 років: як зараз виглядають сестри Олсен із фільму “Двоє: Я та моя тінь“

Попри спроби побудувати кар'єру окремо, все ж таки разом у них все виходить краще.

Досягши 18-річчя, дівчата приєдналися до ради директорів компанії Dualstar, яка займалася виробництвом їхніх фільмів та випускала мерчі. Мері-Кейт та Ешлі Олсен направили свою роботу на підлітковий ринок, випускаючи товари для дому та парфумерію – це призвело до того, що вони потрапили до списку Форбс, а у 2007 році посіли 11-е місце у списку найбагатших жінок в індустрії розваг з капіталом 100 млн доларів.

Через 27 років: як зараз виглядають сестри Олсен із фільму “Двоє: Я та моя тінь“

Незабаром сестри Олсен заснували власний модний бренд – The Row, який випускає одяг у стилі мінімалізм за ціною лакшері брендів.

Через 27 років: як зараз виглядають сестри Олсен із фільму “Двоє: Я та моя тінь“

Зірки фільму "Двоє: Я та моя тінь" ведуть приватний спосіб життя і практично не з'являються на публіці.

"Нас виховали обережними людьми", - зазначила якось Мері-Кейт Олсен.

Днями в рамках Тижня моди у Парижі сестри представили нову колекцію свого бренду, проте не постали перед гостями. Натомість їх фото за лаштунками опублікував скаут модельного агентства IMG Models Джей Ді Моран.

Через 27 років: як зараз виглядають сестри Олсен із фільму “Двоє: Я та моя тінь“

36-річні сестри-близнята виглядають чудово, одягаючись в одяг власного виробництва. Стиль Мері-Кейт та Ешлі Олсен часто відзначається модними експертами. Попри те, що дівчата мініатюрні та невисокі, вони носять оверсайз та довжину максі, і виглядають при цьому чудово.

Через 27 років: як зараз виглядають сестри Олсен із фільму “Двоє: Я та моя тінь“

Нагадаємо, до мережі потрапили рідкісні фото молодшого сина Арнольда Шварценеггера - ковбой із вусами.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Дочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчиниДочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчини
"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом
Син Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образіСин Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образі
"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських
Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядомДочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом
Блок рекламы


Похожие новости
Меріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світМеріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світ
"Дизель шоу" після втечі Писаренка та Нікішина зробили номер про зрадників України: "Тепер ми точно...""Дизель шоу" після втечі Писаренка та Нікішина зробили номер про зрадників України: "Тепер ми точно..."
Джолі в масці та похмурому образі засвітилася в Пакистані: "Її візит проллє світло на..."Джолі в масці та похмурому образі засвітилася в Пакистані: "Її візит проллє світло на..."
Тіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під КиєвомТіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під Києвом
Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."
Крутоголов із "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП: "Зараз хлопчик..."Крутоголов із "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП: "Зараз хлопчик..."
Шерон Стоун кокетливо нагадала, чому її вважають іконою краси: "Тоді і зараз все те саме"Шерон Стоун кокетливо нагадала, чому її вважають іконою краси: "Тоді і зараз все те саме"
Улюблениця Вакарчука Соловій засвітила розкішний бюст у корсеті: "Мавка лісова"Улюблениця Вакарчука Соловій засвітила розкішний бюст у корсеті: "Мавка лісова"
Дружина продюсера "Квартал 95" показала типові вихідні із двома дітьми: "Почав мене кусати..."Дружина продюсера "Квартал 95" показала типові вихідні із двома дітьми: "Почав мене кусати..."
"Ой, як красиво": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у купальнику показала, заради чого прокинулася о п'ятій ранку"Ой, як красиво": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у купальнику показала, заради чого прокинулася о п'ятій ранку
Последние новости
Подгружаем последние новости