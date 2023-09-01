Українку номінували на звання найкращої європейської актриси

Церемонія нагородження відбудеться наприкінці вересня у Нідерландах.

Українку Риту Бурковську, яка зіграла головну роль у фільмі Максима Наконечного «Бачення метелика», номінували на звання найкращої за європейської актриси на SeptimiusAwards. Церемонія нагородження відбудеться 25-26 вересня в Амстердамі, повідомляє Держкіно, інформує ZN.ua .

Риту Бурковську номінували на звання найкращої європейської актриси © Анастасія Власова

Septimius Awards – це престижна церемонія вручення нагород з акцентом на відкриття та підтримку нових незалежних талантів, сприяння візіонерським фільмам та поєднання всіх аспектів кіно та розповідь історій, включаючи художні та документальні фільми, анімацію, телесеріали та сценарії. Церемонія нагородження збирає широкий спектр учасників, серед яких лауреати премій «Еммі», BAFTA та «Оскар», такі як Крістофер Хемптон та Кевін Вільмотт.

Фільм «Бачення метелика» розповідає про аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з полону. На неї чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить нові виклики.

Стрічка стала дебютною роботою Максима Наконечного, сценарій фільму він написав спільно з Іриною Цілик.