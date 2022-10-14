Зробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу

У Парижі оголосили номінантів на премію Music Moves Europe Awards - нагороду Європейського Союзу в галузі популярної та сучасної музики. Серед претендентів на здобуття престижної нагороди опинилася українка Jerry Heil (Яна Шамаєва). Співачка спробує привезти перемогу Україні, як це у травні зробив гурт Kalush Orchestra, інформує Апостроф.

Про номінацію співачка повідомила у себе в Instagram. "Я представляю нашу країну у престижній європейській номінації MME Awards! Зробимо, щоб Україна перемогла і тут", - сказала виконавиця.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Яна також звернулася до підписників із проханням підтримати її голосами на сайті премії. Голосувати з України можна.

"Народ, я зараз просто в шоці від того, що зараз відбувається з українською музикою. Напевно, настав наш час, настало майбутнє і воно зараз у теперішньому, - поділилася вона емоціями. - Номінувати мене номінували, але тепер потрібно там виграти, щоб воно пішло у світ. І це вже залежить від вас, я сама не можу за себе багато разів проголосувати, а ви можете. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку і сподіваюся, що перемога буде за Україною і в цьому конкурсі".


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Публікація від JERRY HEIL (@thejerryheil)


Окрім українки Jerry Heil на Music Moves Europe Awards 2023 номіновано ще 14 молодих виконавців: Amelie Siba (Чехія), CMAT (Ірландія), eee gee (Данія), Goldkimono (Нідерланди), Hause Plants (Португалія), Jue Kids Return (Франція), Koi (Сербія), Monikaze (Литва), Oska (Австрія), Queralt Lahoz (Іспанія), Sans Soucis (Італія), schmyt (Німеччина), The Haunted Youth (Бельгія).

На сайті премії Jerry Heil предствили, як співачку та автора пісень з України, яка розпочала свою кар'єру у 2012 році через свій YouTube-канал.

"Сьогодні вона надихає мільйони глядачів на YouTube своїми піснями та каверами. І вона посилає світові важливе повідомлення проти війни разом із попередньою лауреаткою премії MME alyona alyona", - зазначили організатори MME Awards.

Переможців буде оголошено на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у четвер, 19 січня 2023 року, під час фестивалю ESNS у Гронінгені, Нідерланди.


Наталка Лавринець, Апостроф





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