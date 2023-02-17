В автомобіль Анни Неплях стріляли: "Міс Україна Всесвіт" показала наслідки замаху

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях заявила, що вранці 16 лютого в Києві у її автомобіль стріляли. Модель показала розбите заднє скло машини і поділилася своїми емоціями, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/neplyah/

"Як вам такий прикол, що в мене зранку стріляли, поки я була за кермом? Несподіваним чином моя машина стала кабріолетом, - заявила Неплях. - Як уже пожартував один мій друг, "ми ті, хто кулі не бояться". Зі мною все добре. Легкий шок. Але маю плани на день, і ніхто їх не зірве".

Фото: instagram.com/neplyah/

Анна не стала ділитися подробицями інциденту, але розповіла, що вирішила змінити авто. "Дівчинка: залягає на дно. Жінка: змінює автомобіль", - лаконічно висловилася вона.

Фото: instagram.com/neplyah/