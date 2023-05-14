На «Євробаченні» перемогла представниця Швеції

Українці посіли шосте місце.

У Ліверпулі завершився фінал пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого стало відоме ім'я переможця. Цього року ним стала Лорін, яка представляла Швецію, інформує ZN.ua.

На «Євробаченні» перемогла представниця Швеції
Лорін перемогла на "Євробаченні" вдруге

Це вже друга перемога для співачки. Вона вже ставала переможницею «Євробачення» у 2012 році.

На другому місці розмістився представник Фінляндії K??rij?.

Гурт TVORCHI, який представляв Україну, посів шосте місце.

Новина доповнюється…


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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