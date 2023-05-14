На «Євробаченні» перемогла представниця Швеції

Українці посіли шосте місце.

У Ліверпулі завершився фінал пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого стало відоме ім'я переможця. Цього року ним стала Лорін, яка представляла Швецію, інформує ZN.ua .

Лорін перемогла на "Євробаченні" вдруге

Це вже друга перемога для співачки. Вона вже ставала переможницею «Євробачення» у 2012 році.

На другому місці розмістився представник Фінляндії K??rij?.

Гурт TVORCHI, який представляв Україну, посів шосте місце.

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