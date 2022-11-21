Українку нагородили європейською премією для молодих драматургів

Лєна Лягушонкова є автором восьми п'єс, які ставили в українських театрах, інформує ZN.ua.

Українку нагородили європейською премією для молодих драматургів
Лєна Лягушонкова здобула європейську премію для молодих драматургів
© Bj?rn Klein

Українська письменниця Лєна Лягушонкова була удостоєна європейської премії для молодих драматургів. Як повідомляє «Укрінформ», нагородження відбулося у театрі Штутгарта.

«Європейська премія молодих драматургів робить значний акцент, який зміцнює молодих європейських сучасних авторів і, таким чином, сучасну драматургію. Ця нагорода чітко пояснює: театри – це місця, які об’єднують нас у Європі та всьому світі. Своїми роботами Лягушонкова демонструє, наскільки цінною є творчість молодих авторів для сучасного театрального життя, взаємодії зі сьогоденням та актуальності театру», - зазначила міністр науки, досліджень та мистецтв федеральної землі Баден-Вюртемберг Петра Ольшовські.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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