Українку нагородили європейською премією для молодих драматургів

Українська письменниця Лєна Лягушонкова була удостоєна європейської премії для молодих драматургів. Як повідомляє «Укрінформ» , нагородження відбулося у театрі Штутгарта.

«Європейська премія молодих драматургів робить значний акцент, який зміцнює молодих європейських сучасних авторів і, таким чином, сучасну драматургію. Ця нагорода чітко пояснює: театри – це місця, які об’єднують нас у Європі та всьому світі. Своїми роботами Лягушонкова демонструє, наскільки цінною є творчість молодих авторів для сучасного театрального життя, взаємодії зі сьогоденням та актуальності театру», - зазначила міністр науки, досліджень та мистецтв федеральної землі Баден-Вюртемберг Петра Ольшовські.