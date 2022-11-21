Українку нагородили європейською премією для молодих драматургів
Лєна Лягушонкова є автором восьми п'єс, які ставили в українських театрах, інформує
Українська письменниця Лєна Лягушонкова була удостоєна європейської премії для молодих драматургів. Як повідомляє
«Європейська премія молодих драматургів робить значний акцент, який зміцнює молодих європейських сучасних авторів і, таким чином, сучасну драматургію. Ця нагорода чітко пояснює: театри – це місця, які об’єднують нас у Європі та всьому світі. Своїми роботами Лягушонкова демонструє, наскільки цінною є творчість молодих авторів для сучасного театрального життя, взаємодії зі сьогоденням та актуальності театру», - зазначила міністр науки, досліджень та мистецтв федеральної землі Баден-Вюртемберг Петра Ольшовські.