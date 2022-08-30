Кошового та Пікалова з "Квартал 95" нагородили орденом: з'ясувалося, за які заслуги

Артистів «Кварталу 95» Євгена Кошового, Олександра Пікалова та низку інших працівників шоу-бізнесу.

Артисти «Квартал 95» Євген Кошовий і Олександр Пікалов опинилися серед українських зірок, нагороджених орденами, і от з’ясувалось, за що саме.

Нагадаємо, відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 28 серпня.

Так, згідно з текстом, почесні нагороди відомі українці отримали за заслуги у зміцненні державності та відстоювання територіальної цілісності, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання інтересів України. Кошовий і Пікалов були нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагородження викликало великий резонанс у суспільстві і в Офісі президента вирішили пояснити, за що саме зірки «Квартал 95» отримали відзнаку.

Так, у коментарі виданню "НВ" в ОП повідомили, що нагородження Кошового та Пікалова та низки інших представників шоу-бізнесу обґрунтоване кількома факторами.

«По-перше, потужною волонтерською діяльністю команди «Студія «Квартал 95» та інших зірок українського шоу-бізнесу, які також зазначені в указі, протягом багатьох років з 2014 року загалом і з лютого 2022 року, зокрема», - заявили журналістам в прес-службі ОП.

Ще одним фактором, який вплинув на рішення нагородити артистів, стали "численні концерти і виступи перед українськими військовими в діючих військових частинах у Миколаєві, Харкові, на Дніпропетровщині та інших містах, де відбуваються бойові дії". Мова йде про понад 140 виступів.

«Всебічна волонтерська підтримка наших захисників, благодійні концерти у різних країнах світу, кошти з яких було перераховано на потреби ЗСУ, медійна активність на захист інтересів нашої держави тощо — це все потужна медійна зброя на інформаційному фронті, який є дуже важливим для нашої спільної перемоги в цій війні», - підкреслили в ОП.