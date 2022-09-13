У США найкращі серіали 2022 року нагородили премією "Еммі": список переможців

У ніч з 11 на 12 вересня в США відбулася 74-та щорічна церемонія нагородження премії "Еммі", яка відзначає найкращі серіали, що виходили у прайм-тайм. Її називають телевізійним аналогом "Оскара", тому переможці "Еммі" традиційно привертають багато уваги, інформує Апостроф .

Видання Variety повідомляє, що найкращим комедійним серіалом став "Тед Лассо", найкращим міні-серіалом назвали "Білий лотос", а найвищу нагороду за найкращий драматичний серіал отримали "Спадкоємці" від HBO.

Зірки серіалу "Спадкоємці"

Фото: Getty Images

Зірка серіалу Netflix "Гра кальмарів" Лі Чжон Чже став першим азіатським актором, який отримав "Еммі" за головну чоловічу роль у драмі. За роль у серіалі "Ейфорія" другий рік поспіль нагороджують Зендаю. Найкращою актрисою в комедійному серіалі стала Джин Смарт ("Hacks"), а Джейсон Судейкіс із "Теда Лассо" знову отримав "Еммі" як найкращий комедійний актор.

Зендая отримала "Еммі" за найкращу жіночу роль у серіалі "Ейфорія".

Фото: Getty Images

Список головних переможців телевізійної премії "Еммі-2022" виглядає так:

Найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці" (HBO)

Найкращий комедійний серіал - "Тед Лассо" (Apple TV Plus)

Найкращий міні-серіал або серіал-антологія - "Білий лотос" (HBO)

Найкращий актор (драма) - Лі Чжон Чже, "Гра у кальмара" (Netflix)

Найкраща актриса (драма) - Зендая, "Ейфорія" (HBO)

Найкращий актор (комедія) - Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Apple TV Plus)

Найкраща актриса (комедія) - Джин Смарт, "Хакі" (HBO Max)

Найкращий актор другого плану (драма) - Метью Макфадьєн, "Спадкоємці" (HBO)

Найкраща актриса другого плану (драма) - Джулія Гарнер, "Озарк" (Netflix)

Найкращий актор другого плану (комедія) - Бретт Гольдштейн, Тед Лассо (Apple TV Plus)

Найкраща актриса другого плану (комедія) - Шеріл Лі Ральф, "Abbott Elementary" (ABC)

Найкращий актор у міні-серіалі - Майкл Кітон, "Dopesick" (Hulu)

Найкраща актриса в міні-серіалі - Аманда Сейфрід, "Вибула" (Hulu)

Найкращий актор другого плану у міні-серіалі - Мюррей Бартлетт, "Білий лотос" (HBO)

Найкраща актриса другого плану у міні-серіалі - Дженніфер Кулідж, "Білий лотос" (HBO)

Найкращий сценарій для драматичного серіалу - Джессі Армстронг, "Спадкоємці" (HBO)

Найкраща режисура драматичного серіалу - Хван Дон Хек, "Гра кальмарів" (Netflix)

Найкращий сценарій для комедійного серіалу - Квінта Брансон, "Abbott Elementary" (ABC)

Найкраща режисура комедійного серіалу - М. Дж. Делані, "Тед Лассо" (Apple TV Plus)