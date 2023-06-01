Охоронця поліклініки №3 не арештовували: у прокуратурі Києва закликають не призначати винних завчасно

Там наголосили, що ситуація з укриттям - це службовий злочин, тож відповідальність за нього нестимуть службові особи.

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Сьогодні вранці в ЗМІ з'явилася інформація, що охоронця укриття в поліклініці №3, куди не могли потрапити люди під час ракетного удару РФ , нібито затримали. Проте у прокуратурі Києва спростували це, розповівши, що чоловіка лише доставили до поліції для з’ясування обставин, оскільки він мав візуальні ознаки алкогольного сп’яніння, інформує ZN.ua .

"Жодну особу не затримано. Одна особа (охоронець медзакладу, який мав візуальні ознаки алкогольного сп’яніння) був доставлений до поліції для з’ясування обставин. Зараз його повезли на освідування. Діям чоловіка буде надана правова оцінка, але спершу з’ясовуємо відповідальність з боку саме службових осіб цього медзакладу", - розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі УП.

Також вона закликала представників влади "не призначати винних заздалегідь, а дочекатися результатів об’єктивного розслідування".

"Маніпулятивні заяви не сприяють проведенню розслідування та лише підбурюють суспільство. Це службовий злочин, і відповідальність за нього нестимуть саме службові особи", ? підсумувала Максимець.

Нагадаємо, під час ракетного удару в ніч на 1 червня троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок падіння уламків. Інцидент трапився в Деснянському районі Києва. Причиною трагедії стало те, що укриття в поліклініці №3, де люди хотіли заховатися від бомбардування, було зачиненим.

На території медзакладу тривають слідчі дії. Нацполіція вже відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці.