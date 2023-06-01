Діти гинуть через оскаженілого діда: Осадча висловилася про страшні наслідки обстрілу Києва

У ніч на 1 червня Росія завдала чергового удару по Києву. Окупанти, запустивши ракети у День захисту дітей, убили трьох людей, серед них – дитина. Телеведуча Катя Осадча відреагувала на страшні наслідки обстрілу української столиці та назвала сумну статистику війни, інформує Апостроф.

"Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда. Сьогодні у світі відзначають День захисту дітей. Вночі від влучання осколків ракети загинули дві дитини 5 і 12 років. Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає", - написала багатодітна мама в Instagram.

Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча назвала страшну статистику - за 16 місяців війни Росія вбила 484 дитини.

"Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує. Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує. Маленькі янголятка, напевно цей світ на вас не заслужив", - з болем написала ведуча.

Зазначимо, що станом на ранок 1 червня в результаті нічного ракетного удару по Києву загинули троє людей, серед них - 1 дитина (2012 р.н.). Ще 10 осіб травмовано, з них – 1 дитина. Спочатку попередньо повідомлялося про двох загиблих дітей.


Наталка Лавринець, Апостроф





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