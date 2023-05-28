Сьогодні кияни відзначають День Києва

Вже другий рік поспіль святкування проходитиме в умовах воєнного стану.

У столиці України щороку в останню неділю травня відзначають День Києва. У 2023 році свято припадає на 28 травня, інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

Історія свята

Київ було засновано у 482 році. В Україні до 1980-х років не відзначали День Києва. Ювілей (1500 років) Києва пишно відзначали у 1982 році, але про святкування потім забули на деякий час.

Традиція щорічного святкування Дня Києва розпочалась у 1987 році.

Цікаві факти про Київ

За легендою, засновниками Києва були брати Кий, Щек і Хорив, а також їх сестра Либідь. На честь старшого з братів місто отримало свою назву, імена інших увічнили в назві вулиць, гір і кварталів міста. Іменем сестри назвали річку.

У Києві є вулиця, якій вже понад 1000 років – Володимирська.

Хрещатик є найкоротшою столичною центральною вулицею в Європі, його довжина складає всього 1,3 кілометра. Але Хрещатик – це найширша серед головних вулиць міст Європи. Його ширина становить 75 метрів.

У Києві розташована найглибша станція метрополітену у світі – метро «Арсенальна». Вона має глибину 105 метрів.

У Києві на вулиці Прорізній знаходиться єдиний в світі музей проїзних квитків.

Пам'ятник «Батьківщина-Мати» входить до п'ятірки найвищих у світі. Його висота становить 102 метри.