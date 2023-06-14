Останній дзвоник: коли він буде у школах Києва

Він відбудеться у червні.

Через військову агресію Росії, в Україні зазнав змін освітній процес. Також змінилася і дата останнього дзвоника. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, коли у київських школах пролунає останній дзвоник. Про це пише видання Освіта.ua, інформує ZN.ua .

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Очне навчання у школах Києва завершиться 16 червня, а останній дзвоник для учнів у різних закладах освіти пролунає 15 або 16 червня.

Мондриївський зазначив, що головною умовою проведення шкільних свят є підвищена безпека.

Але єдиних рекомендацій, крім заходів безпеки, заклади освіти не отримали. Кожна школа окремо обиратиме зручний і безпечний формат випускних.

«Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль буде проходити в умовах широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека. Працівники освітньої галузі багато зробили для того, щоб забезпечити якісний освітній процес у столиці. Майже дві третини юних киян навчались у своїх школах очно», – сказав він.

У 2023 році випускається близько 50 тисяч школярів з 9 та 11 класів. Повідомляється, що п'ята частина серед школярів Києва перебуває за кордоном.