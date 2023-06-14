Останній дзвоник: коли він буде у школах Києва

Він відбудеться у червні.

Через військову агресію Росії, в Україні зазнав змін освітній процес. Також змінилася і дата останнього дзвоника. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, коли у київських школах пролунає останній дзвоник. Про це пише видання Освіта.ua, інформує ZN.ua.

Останній дзвоник: коли він буде у школах Києва
© depo.ua

Очне навчання у школах Києва завершиться 16 червня, а останній дзвоник для учнів у різних закладах освіти пролунає 15 або 16 червня.

Мондриївський зазначив, що головною умовою проведення шкільних свят є підвищена безпека.

Але єдиних рекомендацій, крім заходів безпеки, заклади освіти не отримали. Кожна школа окремо обиратиме зручний і безпечний формат випускних.

«Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль буде проходити в умовах широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека. Працівники освітньої галузі багато зробили для того, щоб забезпечити якісний освітній процес у столиці. Майже дві третини юних киян навчались у своїх школах очно», – сказав він.

У 2023 році випускається близько 50 тисяч школярів з 9 та 11 класів. Повідомляється, що п'ята частина серед школярів Києва перебуває за кордоном.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Проти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІПроти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІ
Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗМасовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗ
Дженніфер Лопес у червоній сукні з пір'ям засвітила стрункі ніжки на вечірціДженніфер Лопес у червоній сукні з пір'ям засвітила стрункі ніжки на вечірці
В Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та містВ Херсонській області заборонили в’їзд до постраждалих від повені сіл та міст
Сальма Хаєк похвалилася рельєфним пресом і вузькою талією в крихітному бікініСальма Хаєк похвалилася рельєфним пресом і вузькою талією в крихітному бікіні
Блок рекламы


Похожие новости
Охоронця поліклініки №3 не арештовували: у прокуратурі Києва закликають не призначати винних завчасноОхоронця поліклініки №3 не арештовували: у прокуратурі Києва закликають не призначати винних завчасно
Діти гинуть через оскаженілого діда: Осадча висловилася про страшні наслідки обстрілу КиєваДіти гинуть через оскаженілого діда: Осадча висловилася про страшні наслідки обстрілу Києва
Жінка могла б врятуватися під час ракетної атаки росіян, коли б укриття відчинили – так вважає чоловік загиблоїЖінка могла б врятуватися під час ракетної атаки росіян, коли б укриття відчинили – так вважає чоловік загиблої
Сьогодні кияни відзначають День КиєваСьогодні кияни відзначають День Києва
ПЦУ переходить на новий календар: коли буде святкування ТрійціПЦУ переходить на новий календар: коли буде святкування Трійці
“Люк Скайуокер” із “Зоряних війн” збирає кошти на ремонт понівеченої росіянами школи на Київщині“Люк Скайуокер” із “Зоряних війн” збирає кошти на ремонт понівеченої росіянами школи на Київщині
"Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє""Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє"
Фінал "Євробачення-2023" проходить в Ліверпулі: де і коли дивитися його онлайнФінал "Євробачення-2023" проходить в Ліверпулі: де і коли дивитися його онлайн
Дженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фотоДженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фото
Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко розкрила гірку правду: "Ми не будемо шукати притулок на чужині"Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко розкрила гірку правду: "Ми не будемо шукати притулок на чужині"
Последние новости
Подгружаем последние новости