На Печерську чоловік відкрив вогонь по охоронцях офісу

Наразі його затримали правоохоронці.

У Києві на Печерську невідомий чоловік відкрив вогонь по співробітниках приватної охоронної компанії. Це відбулося після того, як він проник до офісу на вулиці Бойчука. Там спрацювала сигналізація, після чого на місце прибула приватна охорона. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує ZN.ua.

Невідомий вистрелив у приватного охоронця. Після стрілянини чоловік забарикадувався в одному з кабінетів офісу. Тим часом охоронця, який дістав поранення відвезли у лікарню. Далі на місце події прибув підрозділ КОРД, який затримав чоловіка. Правоохоронці встановили, що стрілком є власник офісу, але мотиви відкриття вогню поки що невідомі.

Стосовно чоловіка відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачається за замах на умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років у тюрмі.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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