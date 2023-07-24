Перетин кордону: чи може виїхати чоловік, що супроводжує дружину з інвалідністю

Для цього потрібно зібрати певні документи.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація оголошені через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час право на виїзд чоловіків за кордон обмежено. Але є винятки, інформує ZN.ua.

Перетин кордону: чи може виїхати чоловік, що супроводжує дружину з інвалідністю
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Адвокат Богдан Пересада пояснив, чи може виїхати за кордон чоловік, який супроводжує дружину з інвалідністю.

Він нагадав, що правила виїзду громадян України за кордон регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі – Правила).

На сьогодні у Правилах є пункт 2-1, яким встановлено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

  • особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - документи, що підтверджують інвалідність);
  • особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Останні зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Тобто, чоловік, що супроводжує дружину з інвалідністю, має право на виїзд за кордон. Виїхати таким чином він зможе без обмеження кількості разів виїзду у якості супроводжувача. При цьому, для виїзду за кордон йому не потрібні документи від військкомату.

Виїжджати потрібно разом з дружиною, потім дружина зможе сама повернутись та знову виїхати за потреби. Чоловік також зможете самостійно повернутись.

Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловіку, що супроводжує дружину з інвалідністю

  • документи про інвалідність дружини (один чи декілька – посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу). Для виїзду довідка МСЕК не підходить;
  • свідоцтво про шлюб;
  • якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи – щоб усі прізвища та імена співпадали).

Це мають бути або оригінали або нотаріально завірені копії. Для виїзду за кордон також будуть потрібні закордонні паспорти.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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