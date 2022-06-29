Дружину Євгена Кошового пограбували у Києві – Ксенія показала інцидент на відео

Дружина відомого українського актора та коміка Євгена Кошового розповіла про неприємний інцидент, який стався у Голосіївському районі Києва. Невідомий обікрав танцівницю та дизайнера Ксенію Кошеву.

Дружину Євгена Кошового пограбували у Києві – інцидент потрапив на відео

В особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз дружина зірки студії "Квартал 95" опублікувала кадри з камери відеоспостереження, яка розташована біля входу до місця її роботи. Ксенія Кошова розповіла, що невідомий вирвав з корінням туї, що у два ряди стояли біля входу. Вона припускає, що чоловік може спробувати продати їх на ринку.

"Друзі!! Прошу допомоги!!! Сьогодні вранці цей казковий довб**б вкрав біля моєї роботи туї!!! Голосіївський район. Я розумію, що зараз війна, і це не дуже важливо! Але може хтось зможе впізнати цього придурка. Можливо, десь на Володимирському ринку його могли помітити!!! Ну, як це назвати…." – зазначила у публікації дружина Євгена Кошового.

Дружину Євгена Кошового пограбували у Києві – інцидент потрапив на відео

Поки що невідомо, чи вдалося зірці знайти грабіжника та притягнути його до відповідальності.

Варто зазначити, що навіть у воєнний час шахраї та несумлінні громадяни намагаються щось вкрасти та когось обдурити, починаючи від дрібних правопорушень до масштабних афер із соціальними виплатами та гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, старша дочка Євгена Кошового зачарувала красою на нових фото з Болгарії - подорослішала та погарнішала.


Анастасия Березовская, Тудей





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