Скандальна модель отримала нагороду від ГУР, у мережі лютують: "За які такі заслуги?"

Скандальна модель отримала нагороду від ГУР, у мережі лютують: "За які такі заслуги?"

Українська модель отримала медаль за сприяння військовій розвідці – у мережі спалахнув скандал.

Фотографію нагороди Ксюша Манекен опублікувала у сторизі на своїй сторінці в Instagram.

Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, отримала нагороду Головного управління розвідки Міноборони України – медаль «За сприяння військовій розвідці України» ІІ ступеня.

Медаль модель отримала ще у жовтні 2022 року, але показала її лише після зустрічі, яка відбулася в Офісі президента, де обговорювалися питання інформаційної війни та мотивації населення.

Дівчина практично відразу отримала безліч негітивних коментарів у мережі. У соцмережі обурені тим, що влада нагородила Волощук, називаючи її «ескортницею» та поширюючи оголені фотографії з її інстаграм-сторінки.

Модель відповіла тим, що вони очорнюють не так її, як уряд, який нагородив її.

"Боже,де я живу?",

"«Іспанський сором». Так спаплюжити дежавні відзнаки ще треба вміти
Може вже досить позорити нашу державу",

"Скільки дівчат воює на фронті скільки волонтери, а цим за які такі заслуги??",

"Не заздріть",

"Тим що в окопах ,ті що лишились без рук,ніг медалі не заслужили ,а от ця пані це серйозна розвідка",

"Нагороди отримують ті люди .які на них не заслуговують ", - пишуть українці у мережі.


Юлія Олександренко, politeka.net





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