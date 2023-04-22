Демі Мур у купальнику викликала фурор у Мережі – їй точно 60?

Дивлячись на Демі Мур, важко повірити, що їй насправді 60 років. Актриса та колишня дружина Брюса Вілліса практично не змінилася за останні 30 років.

З шанувальниками в Інстаграм зірка вирішила поділитися знімками з відпочинку, зробленими у пляжному будиночку та на самому пляжі.

На першому фото зірка фільму "Ангели Чарлі" постала лежачи на дивані в крихітному купальнику в хижий принт. Її образ завершили сонцезахисні окуляри, а на грудях сів крихітний песик.

"Пілаф на пляжі", - зазначила в публікації Демі Мур, говорячи про свого домашнього вихованця.

На іншому фото актриса позувала навпочіпки в джинсових шортах і верхи від купальника, тримаючи на руках Пілафа. Зірка може похвалитися приголомшливим зовнішнім виглядом - молодим обличчям та дивовижною підтягнутою фігурою. І якщо над обличчям працюють професійні хірурги, то заради такого тіла Демі, напевно, довелося відмовитися від багатьох продуктів і часто займатися спортом.

"Ти реальна?", "Ти не старієш", "Виглядаєш так само неперевершено, як і в 90-х", "Демі досі ідеальна - 10 з 10", "Ти все ще в сідлі", "Приголомшлива Демі. Ти все ще займаєшся пілатесом?", - цікавляться у коментарях фанати.

Нагадаємо, Демі Мур виправила невдалу пластику і стала виглядати на 20 років молодшою і знову стала собою.