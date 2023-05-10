Надя Дорофєєва у рожевому купальнику показала фото із Маямі

Надя Дорофєєва разом із Позитивом зараз перебуває у США . Екс-учасники колективу "Время и Стекло" вирушили до спільного туру американськими містами, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

З шанувальниками в Інстаграмі українська співачка поділилася новими фото. У стрічці вона опублікувала знімок зі своїм колегою, у романі з яким її довгий час підозрювали.

"Стартував Американ тур, майже возз'єднання. Сьогодні Сіетл, чекаємо на вас!" - зазначила у публікації зірка.

Після цього вона опублікувала селфі з Маямі в сторіз. Надя Дорофєєва вирішила поєднати роботу із задоволенням, вирушивши поніжитися біля басейну або на пляжі. Для цього вона прихопила із собою чарівне лялькове бікіні у стилі Барбі. Її вибір упав на рожевий роздільний купальник з високими плавками та трендовим топом.

Після цього вона ще й встигла пробігтися магазинами, похвалявшись обновками: симпатичним трендовим костюмом з коротенькими шортами і вкороченим світшотом. Образ Дорофєєва доповнила масивними кросівками та сумкою через плече.

"Цікаво, як Наді живеться, розваливши сім'ю. Така гарна жінка і таке наробила", "Зараз би ще з Позитивом замутила, і теж махнулися б парами, ось би чітко було", "Відразу видно, що цих людей не зачепила війна", "Ідеальна пара була б. Жаль Надя не тих чоловіків вибирає", "Ну ви гарно виглядаєте разом. А не те що з цим Кацуріним, те ж знайшла. Кидай його швидше", - пишуть у коментарях під фото користувачі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва викликала хейт у фанатів новим фото з бойфрендом Михайлом Кацуріним: "Іспанський сором", "Фу", "Це вже занадто".