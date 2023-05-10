Надя Дорофєєва у рожевому купальнику показала фото із Маямі

Надя Дорофєєва разом із Позитивом зараз перебуває у США. Екс-учасники колективу "Время и Стекло" вирушили до спільного туру американськими містами, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

У ляльковому бікіні: Надя Дорофєєва показала фото із Маямі в рожевому купальнику

З шанувальниками в Інстаграмі українська співачка поділилася новими фото. У стрічці вона опублікувала знімок зі своїм колегою, у романі з яким її довгий час підозрювали.

"Стартував Американ тур, майже возз'єднання. Сьогодні Сіетл, чекаємо на вас!" - зазначила у публікації зірка.

У ляльковому бікіні: Надя Дорофєєва показала фото із Маямі в рожевому купальнику

Після цього вона опублікувала селфі з Маямі в сторіз. Надя Дорофєєва вирішила поєднати роботу із задоволенням, вирушивши поніжитися біля басейну або на пляжі. Для цього вона прихопила із собою чарівне лялькове бікіні у стилі Барбі. Її вибір упав на рожевий роздільний купальник з високими плавками та трендовим топом.

У ляльковому бікіні: Надя Дорофєєва показала фото із Маямі в рожевому купальнику

Після цього вона ще й встигла пробігтися магазинами, похвалявшись обновками: симпатичним трендовим костюмом з коротенькими шортами і вкороченим світшотом. Образ Дорофєєва доповнила масивними кросівками та сумкою через плече.

У ляльковому бікіні: Надя Дорофєєва показала фото із Маямі в рожевому купальнику

"Цікаво, як Наді живеться, розваливши сім'ю. Така гарна жінка і таке наробила", "Зараз би ще з Позитивом замутила, і теж махнулися б парами, ось би чітко було", "Відразу видно, що цих людей не зачепила війна", "Ідеальна пара була б. Жаль Надя не тих чоловіків вибирає", "Ну ви гарно виглядаєте разом. А не те що з цим Кацуріним, те ж знайшла. Кидай його швидше", - пишуть у коментарях під фото користувачі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва викликала хейт у фанатів новим фото з бойфрендом Михайлом Кацуріним: "Іспанський сором", "Фу", "Це вже занадто".


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
На Фастівщині старосту села викрили при збуті наркотиків мешканцям громадиНа Фастівщині старосту села викрили при збуті наркотиків мешканцям громади
"Починаю тур Україною": Jerry Heil поділилася грандіозними планами на літні канікули"Починаю тур Україною": Jerry Heil поділилася грандіозними планами на літні канікули
Розкрито місію Руслани Лижичко на "Євробаченні-2023" після скандалу: "Краще хейт, ніж..."Розкрито місію Руслани Лижичко на "Євробаченні-2023" після скандалу: "Краще хейт, ніж..."
Потап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлученняПотап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлучення
Надя Дорофєєва у рожевому купальнику показала фото із МаяміНадя Дорофєєва у рожевому купальнику показала фото із Маямі
Блок рекламы


Похожие новости
Влад Яма у США закликав триматися і нарвався на хейт українців: фотоВлад Яма у США закликав триматися і нарвався на хейт українців: фото
Дженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фотоДженніфер Еністон засвітилася на побаченні з колишнім чоловіком - фото
Донька Моніки Беллуччі показала спокусливий образ у комбінезоні-сітціДонька Моніки Беллуччі показала спокусливий образ у комбінезоні-сітці
Демі Мур у купальнику викликала фурор у Мережі – їй точно 60?Демі Мур у купальнику викликала фурор у Мережі – їй точно 60?
Камалія заінтригувала спільним фото з чоловіком-мільярдером після новин про розлученняКамалія заінтригувала спільним фото з чоловіком-мільярдером після новин про розлучення
Дочка Моніки Беллуччі показала себе за межами подіуму у шкіряній сукніДочка Моніки Беллуччі показала себе за межами подіуму у шкіряній сукні
Король Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фотоКороль Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фото
Вдарили сокирою, зв’язали і кинули в озеро: на Київщині сталося звіряче вбивство, фото і відеоВдарили сокирою, зв’язали і кинули в озеро: на Київщині сталося звіряче вбивство, фото і відео
На Херсонщині загинув боєць із "Пласту": фото та біографія герояНа Херсонщині загинув боєць із "Пласту": фото та біографія героя
Акторка Келлі Разерфорд в українській сукні-вишиванці з'явилася на благодійному заході у Флориді: фотоАкторка Келлі Разерфорд в українській сукні-вишиванці з'явилася на благодійному заході у Флориді: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости