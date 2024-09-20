"За такі коментарі хочеться бити": Берлінська різко відповіла на звинувачення на адресу ветеранів АТО

Українська військова й засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська жорстко відповіла на образливий коментар про ветеранів АТО.

У своєму телеграм-каналі вона показала скрін, на якому чоловік пише, що до повномасштабного вторгнення війна була схожа на п'яну легку прогулянку заради отримання УБД.

"За такі коментарі хочеться бити ї*ало. На "тій війні" загинуло по попереднім підрахункам близько 15 тисяч людей. І десятки тисяч були важкопоранені. На тій "чужій" війні, яку сором'язливо навіть війною не називали (АТО, ООС) були тисячі і тисячі полонених і зниклих безвісти. І якби не люди з бойовим досвідом з тої війни - ніхто б русню в перші місяці вторгнення не втримав. Бо воювали разом і досвід передавали тим, для кого війна почалася з 2022 року", - написала Берлінська.

"Ми витратили роки життя, здоров'я, втратили кращих друзів на тій війні. Ми віддавали все. Але через 10 років приходить мразота розказати, що туди їздили побухати за УБД. Пробує обнулити подвиг сотень тисяч людей, їхніх близьких. Просто тому, що цей покидьок не знає, що таке сидіти під шквальним артилерійським обстрілом. А треба, щоб дізнався", - зазначила ветеранка.