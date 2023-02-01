Алеку Болдвіну пред'явлене звинувачення у нерозсудливості під час фатальних зйомок «Іржі»

Актору Алеку Болдвіну у вівторок пред’явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві, а також у нерозсудливості та нехтуванні технікою безпеки, що призвело до смертельного пострілу в оператора Галину Гатчинс на зйомках вестерну «Іржа» в Нью-Мексико в 2021 році. Йому загрожує до 18 місяців тюремного ув'язнення та штраф у розмірі п'ять тисяч доларів.

Окружний прокурор Мері Кармак-Алтвіс висунула звинувачення після місяців суперечок щодо того, чи мала вона докази злочинної недбалості Болдвіна.

Болдуіну та експертці за зброї Ханні Гутьєррес-Рід було пред’явлене звинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Найсерйозніше звинувачення, яке передбачає потенційне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, вимагатиме від прокуратури переконати присяжних у тому, що Болдуін застосував зброю не просто з недбалості, а й з необережності.

Адвокат Болдвіна відмовився від коментарів. Адвокат Гатчинс вважає, що прокурор «абсолютно неправильно зрозумів факти і дійшов неправильних висновків».

У обгрунтуванні звинувачення йдеться про те, що Болдвін був і актором, і продюсером фільму.

«Лише у день зйомки, ще до моменту смертельного пострілу, на майданчику було скоєно не менше дюжини дій або бездіяльності через необережність і це не включає необережного поводження зі зброєю Болдвіном», — йдеться у документі.

Актор заперечує свою провину. За його словами, Гатчинс сказала йому направити пістолет на камеру, він зводив курок, але не натискав на нього. Простежити за тим, щоб зброя не була заряджена, на його переконання мала Ханна Гутьєррес-Рід та інші спеціалісти зі зброї. Ця позиція актора підтримується багатьма акторами та профспілкою SAG-AFTRA.

Прокурори заявили, що на фотографіях і відео з майданчика до початку стрілянини, видно, що Болдвін тримає палець усередині спускової скоби та на спусковому гачку.

Правила безпеки поводження із вогнепальною зброєю, опубліковані профспілкою, вимагають від акторів «ніколи не класти палець на спусковий гачок, доки ви не будете готові стріляти».

Судова експертиза револьвера ФБР показала, що він функціонував нормально і не міг вистрелити без натискання на курок.

Прокурори заявляють, що Болдвін не зміг відвідати тренування з вогнепальної зброї та в день стрілянини не переконався у проведенні щонайменше двох перевірок безпеки вогнепальної зброї, як того вимагав протокол.

Гутьєррес-Рід заявила, що перевірила патрони, які вона зарядила в пістолет, на муляжі, перш ніж передати його першому помічнику режисера Дейву Холлу. Той, за даними поліції, передав його Болдвіну зі словами, що це «холодний пістолет», тобто не містить заряду.

Холлс підписав угоду про визнання провини за звинуваченням у злочині та, як очікується, співпрацюватиме з прокуратурою.

Гутьєррес-Рід неодноразово заявляла, що на знімальному майданчику малобюджетного фільму бракувало належної підготовки до поводження з вогнепальною зброєю. Ця сама позиція повторюється в обвинувачувальних документах.

Вона додала, що вишколи Болдвіна проходили поспіхом, без дотримання протоколів безпеки та складалися переважно зі стрільби холостими патронами. Фахівчиня зі зброї також засвідчила, що Болдвін відволікався на текстові повідомлення та розмови у FaceTime з родиною, і що вона не впевнена, що він дотримувався інструкції.

«Ханна благала надати більше тренувань із вогнепальної зброї. Їй було відмовлено», — наголосив її адвокат Джейсон Боулз, пообіцявши що боротиметься за зняття звинувачень зі своєї клієнтки.

Як повідомлялось, сім'я загиблої від кулі з револьвера Алека Болдвіна кінооператорки українського походження Галини Гатчинс звинувачувала зіркового актора в недбалості, але згодом відкликала позов.