Актриса Ганна Саліванчук, яка одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, нерідко розповідає про своє життя. Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук часто розповідає в Інстаграм, як проводить час із дітьми, займається їх вихованням чи приділяє час собі. Вперше за довгий час артистка вирушила на фотосесію та навіть змінила задля цього образ.



Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"

Ганна Саліванчук

Актриса Ганна Саліванчук, яка одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, нерідко розповідає про своє життя.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук часто розповідає в Інстаграм, як проводить час із дітьми, займається їх вихованням чи приділяє час собі. Вперше за довгий час артистка вирушила на фотосесію та навіть змінила задля цього образ.

Після роботи з фотографом Анна показала, як відбуваються її будні. Зараз зірка не так часто бере участь у виставах і не знімається в нових фільмах, тому більше часу приділяє іншим питанням.

«У мене замість кабанчика – перепілка. Але я така голодна, що й кабанчика з'їла б! А ось повечеряли, тепер солодощі та машинка.

Наїлася, хочеться побути в тиші, але це неможливо. Сил немає, але мейк такий гарний ... що не хочеться вмиватися! »- Поділилася Ганна.

Також артистка вирішила висловитися з приводу нових та довгоочікуваних зйомок, яких їй давно не вистачало.

«Зйомка йде вже цілу годину, а ми ще нічого вам не показали! Тому що ми тут творимо… Катюша таке вигадала! Таке витворяє, вигадали такі кадри…

Катю, що ти робиш зі мною? Взяла мене і розділу! Зробила так, що я ходила майже гола» – жартівливо обурилася Ганна.


Дарина Силина, politeka.net





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