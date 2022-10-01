Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"

Актриса Ганна Саліванчук, яка одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, нерідко розповідає про своє життя.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук часто розповідає в Інстаграм, як проводить час із дітьми, займається їх вихованням чи приділяє час собі. Вперше за довгий час артистка вирушила на фотосесію та навіть змінила задля цього образ.

Після роботи з фотографом Анна показала, як відбуваються її будні. Зараз зірка не так часто бере участь у виставах і не знімається в нових фільмах, тому більше часу приділяє іншим питанням.

«У мене замість кабанчика – перепілка. Але я така голодна, що й кабанчика з'їла б! А ось повечеряли, тепер солодощі та машинка.

Наїлася, хочеться побути в тиші, але це неможливо. Сил немає, але мейк такий гарний ... що не хочеться вмиватися! »- Поділилася Ганна.

Також артистка вирішила висловитися з приводу нових та довгоочікуваних зйомок, яких їй давно не вистачало.

«Зйомка йде вже цілу годину, а ми ще нічого вам не показали! Тому що ми тут творимо… Катюша таке вигадала! Таке витворяє, вигадали такі кадри…

Катю, що ти робиш зі мною? Взяла мене і розділу! Зробила так, що я ходила майже гола» – жартівливо обурилася Ганна.