У Таїланді затримали російських туристів, висунувши незвичайне звинувачення: кадри з місця
У Таїланді за жебракування затримали двох росіян.
36-річний і 32-річний громадяни РФ просили милостині на одному з місцевих ярмарків з табличками тайською та англійською мовами.
За даними місцевих ЗМІ, було
У тайській поліції росіяни розповіли, що прилетіли до країни 9 грудня, гроші скінчилися за місяць.
Однак повертатись на батьківщину вони не бажають.
Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі смертельна пожежа охопила виробничі цехи заводу "Білорусь МТЗ".
5 січня на Пулківському шосе сталася сильна пожежа, в небо піднімається стовп контрастного диму. За попередніми даними, горить понад 400 квадратів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".
Попередньо, у момент займання у будівлі перебували люди. Вже виявлено тіла вже двох загиблих, кількість жертв може збільшитись.