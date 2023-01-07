У Таїланді затримали російських туристів, висунувши незвичайне звинувачення: кадри з місця

У Таїланді затримали російських туристів, висунувши незвичайне звинувачення: кадри з місця

У Таїланді за жебракування затримали двох росіян.

36-річний і 32-річний громадяни РФ просили милостині на одному з місцевих ярмарків з табличками тайською та англійською мовами.

За даними місцевих ЗМІ, було написано : «Допоможіть! Я біжу від війни. Мої гроші скінчилися. Я не хочу повертатись на війну. Ви можете допомогти пожертвуванням? Чи маєте ви для мене безкоштовну їжу?».

У тайській поліції росіяни розповіли, що прилетіли до країни 9 грудня, гроші скінчилися за місяць.

Однак повертатись на батьківщину вони не бажають.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі смертельна пожежа охопила виробничі цехи заводу "Білорусь МТЗ".

5 січня на Пулківському шосе сталася сильна пожежа, в небо піднімається стовп контрастного диму. За попередніми даними, горить понад 400 квадратів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".

Попередньо, у момент займання у будівлі перебували люди. Вже виявлено тіла вже двох загиблих, кількість жертв може збільшитись.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Кетрін Зета-Джонс засвітила фігуру в купальнику - фото без фільтрів та обробкиКетрін Зета-Джонс засвітила фігуру в купальнику - фото без фільтрів та обробки
Вікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в АнгліїВікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в Англії
Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."
Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"
"Ніби знову вчишся ходити": Тополя з "Антитіла" розповів про перший сольний концерт з початку війни"Ніби знову вчишся ходити": Тополя з "Антитіла" розповів про перший сольний концерт з початку війни
Блок рекламы


Похожие новости
Я з Поворознюком судитися не буду, я його зруйную морально, - Дмитро Гордон про звинувачення у роботі на ФСБЯ з Поворознюком судитися не буду, я його зруйную морально, - Дмитро Гордон про звинувачення у роботі на ФСБ
У Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратураУ Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратура
Запалало в центрі Москви: кадри масштабної пожежіЗапалало в центрі Москви: кадри масштабної пожежі
Тіна Кароль у сукні з оригінальним декольте не дала нудьгувати українцям на концерті: кадриТіна Кароль у сукні з оригінальним декольте не дала нудьгувати українцям на концерті: кадри
Вогонь охопив монастир УПЦ МП: кадри з місця подіїВогонь охопив монастир УПЦ МП: кадри з місця події
Улюблениця Вакарчука Соловій поділилася кадрами з ванної: особисті кадриУлюблениця Вакарчука Соловій поділилася кадрами з ванної: особисті кадри
У звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадриУ звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадри
Кароль поспішила відхреститися від російських пісень та здивувала заявами на сцені: "Найголовніше..."Кароль поспішила відхреститися від російських пісень та здивувала заявами на сцені: "Найголовніше..."
Стрільбу відкрили біля школи у Чернівцях, повідомляється про загиблу поліцейську: перші кадри та подробиціСтрільбу відкрили біля школи у Чернівцях, повідомляється про загиблу поліцейську: перші кадри та подробиці
"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости