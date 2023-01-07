У Таїланді затримали російських туристів, висунувши незвичайне звинувачення: кадри з місця

У Таїланді за жебракування затримали двох росіян.

36-річний і 32-річний громадяни РФ просили милостині на одному з місцевих ярмарків з табличками тайською та англійською мовами.

За даними місцевих ЗМІ, було написано : «Допоможіть! Я біжу від війни. Мої гроші скінчилися. Я не хочу повертатись на війну. Ви можете допомогти пожертвуванням? Чи маєте ви для мене безкоштовну їжу?».

У тайській поліції росіяни розповіли, що прилетіли до країни 9 грудня, гроші скінчилися за місяць.

Однак повертатись на батьківщину вони не бажають.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі смертельна пожежа охопила виробничі цехи заводу "Білорусь МТЗ".

5 січня на Пулківському шосе сталася сильна пожежа, в небо піднімається стовп контрастного диму. За попередніми даними, горить понад 400 квадратів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".

Попередньо, у момент займання у будівлі перебували люди. Вже виявлено тіла вже двох загиблих, кількість жертв може збільшитись.