Двох українців затримали із контрабандними наркотиками на 16 млн гривень

Спільники налагодили канал постачання психоактивних речовин в Україну.

Киянка та львів’янин разом організували постачання наркотиків з Європи в Україну. Жителька столиці їздила до Нідерландів купувати психотропні речовини та потім, маскуючи їх під харчові продукти, пересилала до Львова під вигаданими іменами. Тут їх отримував місцевий житель, який займався фасуванням та збутом партіями, повідомила пресслужба Нацполіції, інформує ZN.ua .

Львів’янина затримали правоохоронці під час отримання чергової партії психотропних речовин. У цей день затримали і його напарницю, вона поверталася із-за кордону. Поліцейські вилучили у спільників майже 13 тисяч пігулок «MDMA», 2 кг «MDMA» у кристалоподібному вигляді, 3 тисячі марок «LSD», пів кілограма «кетаміну» та канабіс. Вартість вилучених речовин становить близько 16 мільйонів гривень.

Загалом наркобізнес приносив парі дохід приблизно до чотирьох мільйонів гривень щомісяця. Розрахунки проводились у крипті.

За це спільникам загрожує до 12 років в’язниці із конфіскацією майна.