На Закарпатті "чорні" лісоруби вирубали деревини на 40 мільйонів гривень

Закарпатські правоохоронці затримали зловмисників, причетних до масштабних порубок лісу, місця зберігання та канали збуту деревини.

Йдеться про мешканців Ясінянської територіальної громади та низки підприємців, які незаконно займаються обробкою деревини, повідомили в пресслужбі Національної поліції, інформує Апостроф .

Виявилося, що деревину хвойних та цінних порід ділки вирубували на території урочища Стебний та природньо-заповідного фонду. Перевозили ліс до пилорам конями й автотранспортом. А щоб полегшити доставку деревини у важкодоступних місцях, ділки обладнали переправи.

Здебільшого дерева перероблювали на нелегальних пилорамах, з яких потім готову продукцію реалізували по всій території України. Решту - продавали за готівку без підтверджуючих документів про походження.

"У межах кримінального провадження вже встановленні збитки у розмірі майже 8 млн гривень. Але за попередніми підрахунками, сума завданої шкоди може сягати 40 млн гривень. Двох "чорних" лісорубів затримали якраз під час порубки та трелювання лісу. Також фахівці провели 20 слідчих дій за місцями мешкання фігурантів, порубки, зберігання та перероблення лісодеревини", - розповіли правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Аби уникнути покарання, зловмисники намагалися перешкодити поліції, зокрема розклали шипи та "їжаки" з арматури на гірській дорозі. Також частково пошкодили міст, що веде до місць зберігання незаконно зрубаної деревини. До того ж поширили у соцмережах фейкове відео: нібито працівники ТЦК вриваються до приватних помешкань.

Під час обшуків поліцейські вилучили 159 колод зрубаної деревини різних порід, бензопили, засоби для трелювання, гроші, мобільні телефони.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили двом затриманим про підозру. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового та нічного домашніх арештів - тепер ділкам загрожує до семи років позбавлення волі.