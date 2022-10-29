Підліток вкрав у батька загиблого воїна понад мільйон гривень: "Отримав виплату за смерть сина"

На Дніпропетровщині підліток вкрав у батька загиблого солдата понад мільйон гривень, який той отримав як компенсацію за смерть сина на війні.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

16-річний хлопець допомагав чоловікові по господарству та знав, що він отримав виплату за смерть сина. Скориставшись телефоном чоловіка, неповнолітній злочинець переказав 1 мільйон 300 тисяч гривень на свій банківський рахунок та рахунок свого брата.

58-річний чоловік помітив зникнення грошей з рахунку не одразу. За ці гроші хлопець встиг купити собі машину, побутову техніку та інші речі, але всю суму не витратив.

Правоохоронці наклали арешт на рахунки підлітка, а також вилучили у нього речі, які той купив за вкрадені гроші. Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.