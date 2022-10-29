Підліток вкрав у батька загиблого воїна понад мільйон гривень: "Отримав виплату за смерть сина"

поліцейські, люди

На Дніпропетровщині підліток вкрав у батька загиблого солдата понад мільйон гривень, який той отримав як компенсацію за смерть сина на війні.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

16-річний хлопець допомагав чоловікові по господарству та знав, що він отримав виплату за смерть сина. Скориставшись телефоном чоловіка, неповнолітній злочинець переказав 1 мільйон 300 тисяч гривень на свій банківський рахунок та рахунок свого брата.

58-річний чоловік помітив зникнення грошей з рахунку не одразу. За ці гроші хлопець встиг купити собі машину, побутову техніку та інші речі, але всю суму не витратив.

Правоохоронці наклали арешт на рахунки підлітка, а також вилучили у нього речі, які той купив за вкрадені гроші. Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

поліція, правоохоронці


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Цибульська несподівано покинула Україну та здивувала кадрами: "Ніколи не думала, що..."Цибульська несподівано покинула Україну та здивувала кадрами: "Ніколи не думала, що..."
У Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталіУ Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталі
52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"
Солістка KAZKA Зарицька зацікавила планами в Японії: "Ми вирушаємо..."Солістка KAZKA Зарицька зацікавила планами в Японії: "Ми вирушаємо..."
"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."
Деніел Крейг зробив рідкісний вихід у світ з дорослою красунею-дочкою – дуже схожа на батькаДеніел Крейг зробив рідкісний вихід у світ з дорослою красунею-дочкою – дуже схожа на батька
20-річний дніпрянин вкрав ящик із грошима для хворих дітей: яке покарання йому загрожує20-річний дніпрянин вкрав ящик із грошима для хворих дітей: яке покарання йому загрожує
Втрачає мільйони: колишній директор Софії Ротару розповів про її відмову виступати в РосіїВтрачає мільйони: колишній директор Софії Ротару розповів про її відмову виступати в Росії
Велика честь для нашої родини: Святослав Вакарчук у Львові відкрив вулицю імені свого батькаВелика честь для нашої родини: Святослав Вакарчук у Львові відкрив вулицю імені свого батька
З алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФЗ алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФ
До Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидівДо Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів
53-річна Лопес оригінально перестрахувалася від можливих зрад Аффлека: договір на кілька мільйонів53-річна Лопес оригінально перестрахувалася від можливих зрад Аффлека: договір на кілька мільйонів
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос показала сина, що подорослішав, від Джеджули: "Все більше схожий на батька"Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос показала сина, що подорослішав, від Джеджули: "Все більше схожий на батька"
Санта Дімопулос показала свою 3-річну іменинницю-дочку, яка росте копією батькаСанта Дімопулос показала свою 3-річну іменинницю-дочку, яка росте копією батька
Последние новости
Подгружаем последние новости