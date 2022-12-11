Штраф понад 5 тисяч гривень: українців попередили, кого і чому чекає покарання за новорічну ялинку

Українців попередили про штрафи, що стають актуальними напередодні новорічних свят.

Так, зокрема, у Києві лісівники починають влаштовувати рейди та патрулювання територій, де ростуть молоді насадження.

Саме там найчастіше полюють мисливці за зеленими новорічними ялинками. У рейдах беруть участь співробітники Держекоінспекції та Патрульної поліції.

За кожне незаконно зрубане дерево правопорушнику зобов'язаний сплатити штраф залежно від розміру дерева: у лісах – від 599 до 2709 грн. (постанова КМУ від 23.07.2008 № 665); у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн (постанова КМУ від 08.04.1999 № 559); у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4132 грн (постанова КМУ від 10.05.2022 р. № 575).

Щодо Кодексу України про адміністративні правопорушення:

стаття 65 – незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку ??тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 510 до 1020 грн, на посадових осіб від 2550 до 5100 грн;

стаття 153 – знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, не віднесених до лісового фонду, або їх незаконна порубка спричиняє накладення штрафу:

на громадян – від 170 до 510 грн.; посадових осіб чи фізичних осіб-підприємців – від 510 до 850 грн.