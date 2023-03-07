Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав у кінотеатрах близько 25 мільйонів гривень

Перший вікенд кінотеатрального прокату мультфільму «Мавка. Лісова пісня» зібрав 24,9 млн грн. Це зробило анімаційний довгобуд рекордсменом касових зборів серед вітчизняних релізів за результатами першого вікенду. Про це повідомляють Film.ua Group, пише Forbes.ua.

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав у кінотеатрах близько 25 мільйонів гривень

4 березня на «Мавку» продали понад 189 000 квитків. Для порівняння, фільм «Щедрик», який Film.ua Group вважають успішним у кінопрокаті, за вісім тижнів зібрав понад 84 000 глядачів та 10,6 млн грн бокс-офісу.

В український прокат довгобуд від студії Film.ua вийшов 2 березня одночасно з країнами Північної Африки та Близького Сходу.

Загалом «Мавку» продали на понад 20 територій, серед яких США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія,Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія.





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