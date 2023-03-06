В Україну доставили ліки для онкохворих на понад 10 млн гривень: де їх отримати

На тлі гострого дефіциту препаратів хіміотерапії Благодійний фонд "Пацієнти України" та Національна агенція гуманітарної допомоги ZDOROVI доставили в нашу державу ліки для онкопацієнтів на 10,8 мільйона гривень.

"Оскільки деякі онкологічні препарати, закуплені за державний кошт, надходять у онкоцентри із затримкою, ми вдячні благодійникам за те, що наші пацієнти вже зараз можуть отримати життєво необхідне лікування безкоштовно", – повідомила пресслужба "Пацієнти України".

Як зазначається, ліки розподілили між лікарнями. У медичні заклади привезли 562 упаковки "Еверолімус" у дозуванні 2 мг, 3 мг і 5 мг, 51 упаковку "Абіратерону ацетат" у дозуванні 250 мг й 492 упаковки "Оксаліплатин" 50 мг/10 мл.

Українці можуть отримати ці препарати в Національному інституті раку в Києві, Черкаському обласному онкологічному диспансері та організації "Афіна. Жінки проти раку".

Для видачі ліків у перших двох потрібно мати електронне направлення від свого лікаря й запис на прийом до онколога, який призначить дату терапії чи надасть препарати. Щоб отримати їх через “Афіна. Жінки проти раку”, необхідно заповнити спеціальну Google-форму.

Деталі можна з’ясувати за номерами: Національний інститут раку – +38 (044) 293-21-50, Черкаський обласний онкодиспансер – +38 (067) 006-59-00, Афіна. Жінки проти раку – +38 (066) 911 33 33 або +38 (068) 911 33 33.