У Києві спецназ затримав наркоторговця: вилучили "товару" на мільйони гривень, фото

У Святошинському районі Києва поліцейський спецназ затримав наркозакладника - у нього виявили психотропні речовини на загальну суму 2 мільйони гривень, інформує Апостроф.

Про це повідомила у Telegram прес-служба МВС України.

Заарештований замовляв в інтернеті заборонені речовини, фасував їх, а потім збував шляхом закладок на території району. Правоохоронці вилучили у 24-річного місцевого жителя близько 600 грамів наркотичних солей PVP, заявив начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Правоохоронці провели обшук у квартирі затриманого, в ході якого вилучили ще 116 зіп-пакетів із кристалоподібною речовиною PVP, 28 обгорнутих пакунків готових до продажу з аналогічним вмістом та два пакетики з амфетаміном.


Євген Устименко, Апостроф





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