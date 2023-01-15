Потап похвалився, скільки грошей зібрав разом із Каменських і чим тепер займається: "Ми вже перейшли..."

Популярний український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко) похвалився своїми заслугами разом із Настею Каменських.

На своїй сторінці в Instagram артист розповів не лише про свою роботу в сфері шоу-бізнесу, а й про інший проєкт.

"Ми перестали рахувати зібрані кошти після 75 мільйонів гривень, які ми зібрали разом з моєю дружиною Настею Каменських, я думаю ми вже перейшли відмітку у 100 мільйонів гривень вже давно, просто, апріорі, все, що ми робимо, випускаємо, виступаємо має одну мету - допомога Країні і Армії! З кожного концерта, з кожного перегляду кліпа, з кожного прослуховування на музичних майданчиках, ми перераховуємо частину коштів на ЗСУ", — похвалився Потап.

Із початку повномасштабної війни Олексій Потапенко з командою створив платформу, де можна придбати NFT-лоти, пов’язані з Україною, а всі виручені кошти направляють на допомогу українцям, що постраждали від війни. До проєкту HELPUA.IO вдалося долучити відомих людей, серед яких Фабіо Ламборгіні, онук того самого легендарного італійського бізнесмена Феручо Ламборгіні.

Раніше Потап відзвітував, що минулого року їм вдалося продати майже 400 лотів від графічних дизайнерів з різних куточків світу. За допомогою цих коштів змогли надати допомогу більше, ніж 150 українським сім’ям, що постраждали від війни та відправити їм більше 1 тонни продуктових наборів.