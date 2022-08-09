«Привіт» Коломойському: на Закарпатті затримали кримінального авторитета «Умку»

У районі міста Хуст на Закарпатті затримали «злодія в законі» з Дніпра Сергія Олейніка («Умка»). Джерела ZN.UA розповіли, що на Олейніка склали протокол.

О 17:00 автівку Олейніка затримали працівники Нацполіції, які з’ясували, що на ній перебиті номери. Однак після складання протоколу Олейника відпустили.

«Умка» близький до іншого дніпрянина, кримінального авторитета Олександра Петровського («Наріка»), якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським. Петровський знаходиться за межами України, у Відні.