Заради грошей накинувся з ножем на водія маршрутки: у Києві затримали небезпечного злочинця, фото та відео

У Києві, де раніше затримали грабіжника, поліція схопила хлопця, який ледь не вбив водія маршрутки заради наживи.

Про це поінформувала столична поліція, інформує Апостроф.

Там розповіли, що інцидент стався на вулиці Івана Пулюя. Пасажир напав на водія маршрутки під час зупинки транспорту, завдавши кілька ножових поранень. Він викрав гроші із салону автобуса.

На місце прибула поліція, яка виявила потерпілого з колото-різаними пораненнями спини, рук та шиї. Його "швидка" доставила до лікарні.

Працівники поліції затримали нападника за кілька годин. Ним виявився раніше не судимий 22-річний житель Київщини. Вчинок пояснив бажанням наживи. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення із конфіскацією майна.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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