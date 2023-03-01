В Україні затримали ще одного організатора "ЧВК Редан": фото

У Рівному співробітники поліції вирахували та затримали неповнолітнього адміністратора соцмереж, де публікувалася інформація про ПВК "Редан", інформує Апостроф.

Про це повідомила у Facebook прес-служба ГУНП України у Рівненській області.

За даними правоохоронних органів, 14-річний підліток був адміністратором Telegram-каналу, в якому розміщувалися інформація про час та місце збору представників ПВК у Рівному, а також заклики до фізичного насильства.

Затриманого разом із матір'ю доправили до райвідділу поліції, проте сам підозрюваний заперечує всі звинувачення. За його словами, назву нового молодіжного руху він використав "для розкрутки каналу, щоб надалі отримувати прибуток від реклами".


Євген Устименко, Апостроф





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