В Туреччині затримали забудовника, який будував будинки із недотриманням сейсмологічних норм

Турецька влада заарештувала забудовника великого житлового комплексу, який був зруйнований цього тижня в результаті жахливого землетрусу.

Підрядник будівництва елітних квартир у провінції Хатай на півдні Туреччини, яка постраждала ледь не найбільше, був затриманий у п'ятницю в аеропорту Стамбула, звідки він хотів виїхати до Чорногорії. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

Прокуратура Стамбула видала наказ про арешт після того, як дізналась про те, що чоловік хоче втекти.

Після землетрусу, який забрав життя у понад 22 тисяч людей в Туреччині та ще тисяч в Сирії, турецькі політики пообіцяли розслідувати низьку якість будівництва. Раніше цього тижня міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що всі, хто винен у злочинній недбалості, будуть притягнуті до відповідальності.

Ердоган вже пообіцяв здійснити масштабну реконструкцію і протягом року звести сотні тисяч сейсмобезпечних будівель.

«Ми не залишимо нікого з наших громадян під завалами: ані мертвих, ні живих. Ми вже будуємо плани щодо відновлення сотень тисяч будинків та об’єктів інфраструктури», – сказав президент.

Через п’ять днів після землетрусу близько 14 000 рятувальників докладають зусиль, щоб знайти тих, хто вижив. Деякі експерти закликали уряд не поспішати розчищати завали, щоб зібрати докази проти забудовників. Інженери-будівельники заявили, що багато будівельних проектів на південному сході Туреччини здійснювалися з недостатнім захистом від землетрусів у регіоні, який, як відомо, вразливий до цього явища.