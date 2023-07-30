На складі феєрверків у Таїланді пролунав вибух, є загиблі

Поранено понад 100 осіб.

Щонайменше дев'ятеро людей, у тому числі троє дітей, загинули в суботу внаслідок вибуху на складі феєрверків на одному з ринків на півдні Таїланду, передає ВВС .

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Вибух у місті Сунгайколок, розташованому на кордоні з Малайзією, серйозно поранив щонайменше 115 людей і, ймовірно, був пов'язаний із будівельними роботами.

Сильний вибух сколихнув будівлі, розбив вікна та обрушив перекриття, піднявши в повітря потужний шлейф диму.

Внаслідок вибуху зруйновано значну частину міста в провінції Наратхіват.

За словами місцевого губернатора Санона Понгаксорна, пожежу на ринку було взято під контроль, і попереднє розслідування показало, що причиною стала "технічна помилка" під час зварювання сталі під час будівельних робіт.

Очевидець Сексан Таєсен, який живе за 100 м від ринку, сказав, що він був удома, коли почув "гучний громоподібний звук, і весь мій будинок затрясся".

"Потім я побачив, що мій дах широко розкритий. Я виглянув назовні і побачив, що будинок руйнується, а люди лежать на землі. Це був хаос", - сказав він.

Нещасні випадки з феєрверками у Південно-Східній Азії, які зазвичай використовуються у цьому регіоні для святкування великих подій, не є чимось незвичайним. Так, шість років тому на одному із заводів в Індонезії загинули 49 людей. Інший феєрверк, що стався п'ять днів тому на півночі Таїланду, забрав життя однієї жінки і поранив ще 10 людей.

Незважаючи на тиск громадськості, яка потребує підвищення безпеки, у Таїланді досі погані справи з нещасними випадками на дорогах, будівництві та на виробництві.