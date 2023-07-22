В Ізюмі жителька підірвалася на вибуховому пристрої

Пенсіонерку госпіталізували.

В Ізюмі Харківської області жінка підірвалася на вибуховому пристрої, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

В Ізюмі жителька підірвалася на вибуховому пристрої
© ДСНС України

"Мінна небезпека в Харківській області залишається високою. Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.

Пенсіонерку з травмою ноги доправили в лікарню.

Росіяни вдень, 22 липня, обстріляли Куп’янськ. Унаслідок ворожого обстрілу загинула місцева жителька.


Анна Конюченко, ZN.ua





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