В Ізюмі жителька підірвалася на вибуховому пристрої

Пенсіонерку госпіталізували.

В Ізюмі Харківської області жінка підірвалася на вибуховому пристрої, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

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"Мінна небезпека в Харківській області залишається високою. Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

Пенсіонерку з травмою ноги доправили в лікарню.

Росіяни вдень, 22 липня, обстріляли Куп’янськ. Унаслідок ворожого обстрілу загинула місцева жителька.