У Харківській області чоловік із дитиною підірвалися на вибуховому пристрої

В Чугуївському районі Харківської області на вибуховому пристрої в лісі підірвалися чоловік та дитина, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"У районі села Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Глава ОВА закликав до обережності, особливо на деокупованих територіях області.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя", - додав Синєгубов.