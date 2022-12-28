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2022-12-28
У Харківській області чоловік із дитиною підірвалися на вибуховому пристрої
Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані, інформує
© Нацгвардія України
В Чугуївському районі Харківської області на вибуховому пристрої в лісі підірвалися чоловік та дитина, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
"У районі села Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов у
Глава ОВА закликав до обережності, особливо на деокупованих територіях області.
"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. Це може бути небезпечно для життя", - додав Синєгубов.
Анна Конюченко, ZN.ua