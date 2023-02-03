Здетонував фрагмент міни "пелюстки": у Ізюмі постраждали семеро підлітків

Частину неповнолітніх госпіталізували з осколковими пораненнями, інформує ZN.ua.

Здетонував фрагмент міни
Фото ілюстративне
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Ввечері п’ятниці, 3 лютого, внаслідок підриву частини протипіхотної міни "пелюстки" було поранено сімох підлітків у звільненому від російських окупантів місті Ізюм Харківської області. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні близько 20:00 в Ізюмі 7 підлітків (3 хлопців та 4 дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала", – розповів він.

За даними Синєгубова, усі неповнолітні дістали осколкові поранення через вибух. Вони перебувають у задовільному стані, хоча п’ятьох госпіталізували в Ізюмську лікарню.

Глава ОВА запевнив, що наразі життю постраждалих підлітків нічого не загрожує.


Максим Царук, ZN.ua





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