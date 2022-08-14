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2022-08-14
У Затоці група відпочивальників підірвалася на міні: дві людини загинули
Нехтуючи попереджувальними знаками, чоловіки вирішили скупатися, інформує
© Прес-центр АТО/Facebook
У курортній Затоці на Одещині, по якій 26 липня завдали ударів з 13 літаків, на мінно-вибуховому пристрої підірвалися двоє людей. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Детальну інформацію він пообіцяв надати пізніше.
"Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальна та уточнена інформація буде надана пізніше", - написав Братчук у
За даними Білгород-Дністровської міськради, подія сталася на базі відпочинку "Рута". Попередньо відомо, що на міні підірвалися двоє будівельників.
Оксана Лебедина, ZN.ua