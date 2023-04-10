Стрілянина у банку в США — четверо людей загинули

Нападника застрелила поліція.

У понеділок в банку в Луїсвіллі, штат Кентуккі, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, у тому числі і нападник, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Стрілянина у банку в США — четверо людей загинули
© Getty Images

Ще вісім постраждалих були доставлені до місцевих лікарень.

Інцидент стався в Старому національному банку Луїсвілля в центрі міста. Він розташований неподалік бейсбольного стадіону Louisville Slugger Field і за кілька кварталів від Міжнародного конференц-центру Кентуккі та Центру Мухаммеда Алі.

Як повідомляється, підозрюваний загинув після перестрілки з поліцейськими. Поліція повідомила, що чоловік є колишнім співробітником банку.

За даними поліції, правоохоронці вперше отримали сповіщення про стрілянину приблизно о 08:30 за місцевим часом і прибули протягом трьох хвилин.

На місці події вони майже одразу почали перестрілку з підозрюваним. В результаті перестрілки двоє офіцерів отримали поранення, один з них прооперований і перебуває у важкому стані.

Президент країни Джо Байден назвав перестрілку «безглуздим актом насильства зі зброєю».

«Знову наша нація оплакує безглуздий акт насильства з використанням зброї — ми з Джилл молимося за втрачені життя та постраждалих від сьогоднішньої стрілянини», — написав президент Джо Байден у Twitter у понеділок.

Демократи та Байден давно наполягають на тому, щоб Конгрес ухвалив більш суворе законодавство щодо поводження зі зброєю. Однак ці зусилля стикаються з рішучою опозицією з боку більшості республіканських законодавців.

Дані, зібрані Gun Violence Archive, свідчать, що за 100 днів 2023 році в США сталося щонайменше 146 випадків стрілянини, у тому числі 15 інцидентів — з початку квітня.

Наприкінці березня у місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна дівчина влаштувала стрілянину у школі. Загинули троє дітей та троє працівників закладу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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