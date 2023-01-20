Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс – CNN

Прокуратура американського штату Нью-Мексико уже склала і найближчим часом офіційно висуне звинувачення голлівудському актору Алеку Болдвіну у ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму «Іржа». Про це повідомляє CNN .

Прокуратура дійшла висновку, що пістолет, який був реквізитом актора під час зйомок фільму, не міг сам вистрелити без натискання курок, у чому переконував сам Болдвін. Також звинувачення висунули експертці зі зброї, що працювала над фільмом, Ханні Гутьєррес Рід. Слідство стверджує, що «бойові патрони на знімальному майданчику були змішані зі звичайними муляжами».

«Їх ніхто не перевіряв, або, принаймні, не перевіряли постійно, – сказала окружна прокурорка Мері Кармак-Алтвіс. – А потім їх якимось чином зарядили в пістолет і передали Алеку Болдвіну; він не перевірив це, він не зробив нічого з того, що мав зробити, щоб переконатися, що він у безпеці чи будь-хто навколо нього в безпеці. А потім він направив пістолет на Галину Гатчинс і натиснув на курок».

Болдвін, пояснила прокурорка, нестиме відповідальність не лише як актор, який випадково вистрелив, а й як продюсер фільму.

«Як продюсер, він також мав обов’язок переконатися, що знімальний майданчик був безпечним, – сказала Кармак-Алтвіс. – І як актор того дня, він повинен був перевірити цю рушницю, перевірити ці снаряди».

На рішення прокуратури вже відреагувала родина загиблої операторки Галини Гатчинс, опублікувавши через адвоката Браяна Дж. Паніша заяву зі словами: «Сім'ю тішить, що в Нью-Мексико ніхто не стоїть вище закону».

Адвокат зірки назвав рішення прокуратури Нью-Мексико «жахливою судовою помилкою». Мовляв, Болдвін не знав, що пістолет заряджений бойовими набоями.

«У містера Болдвіна не було підстав вважати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику, – сказав адвокат Люк Нікас. – Він покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових набоїв. Ми будемо боротися з цими звинуваченнями і переможемо».

Таким чином захист актора фактично намагається скинути відповідальність на Ханну Гутьєррес Рід. Проте її адвокат також вважає свою підзахисну невинуватою.

«Ми очікували звинувачення, але вони абсолютно неправильні щодо Ханни – ми очікуємо, що присяжні визнають її невинною, і вона не вчиняла ненавмисного вбивства, – заявив адвокат Джейсон Боулз. – Вона емоційно переживала трагедію, але не скоїла злочину».