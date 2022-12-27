Я з Поворознюком судитися не буду, я його зруйную морально, - Дмитро Гордон про звинувачення у роботі на ФСБ

Дмитрий Гордон

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Поворознюк ще відповість за те, що назвав його агентом ФСБ, але він не збирається йти із цією справою до суду.

Про це він розповів на каналі «Politeka Online».

«Людина бреше. Я звернувся до нього і сказав, що ти повинен спростувати те, що ти сказав, і вибачитися, бо це брехня. Дав йому 2 дні. Він не спростував і не вибачився. Все, він буде покараний. Питання йде про суд, ось треба подати на нього до суду. Ні, я на нього до суду не подаватиму», - зазначає Дмитро Гордон.

Він згадує історію з аналогічними звинуваченнями з боку Балашова. 2019 року, розповідає журналіст, Балашов назвав його агентом КДБ.

Гість програми зазначає, що суд триває досі: довести, що він агент КДБ, звичайно, не виходить, але й вибачитися Балашов не хоче, оскільки така пряма заява зашкодить його репутації.

«Ось ми судимося. За ці 3 роки я витратив величезну кількість грошей, нервів. Навіщо воно мені треба, судитися. Тому я з Поворознюком судитися не буду, я його зруйную морально», - заявляє Дмитро Гордон.


Юлия Александрова, politeka.net





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