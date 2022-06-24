Підозрюваного у жорстокому вбивстві павича відправили до СІЗО

Чернівецький апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу прокуратури та відправив вбивцю павича у слідчий ізолятор, повідомила Чернівецька окружна прокуратура.

Чернівецький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та обрав жителю Чернівецької області, який з особливою жорстокістю наносив павичу тілесні ушкодження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави.

У Чернівецькій області 18-річний буковинець жорстоко вбив павича, якого придбав напередодні. Компанія друзів, на очах якої замучили птаха. Не лише не зупинила знущання, а й зняла усе на відео та опублікувала в інтернеті.

Після початку слідства суд прийняв рішення про домашній арешт зловмисник, однак прокуратура оскаржила рішення.