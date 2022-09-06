Масова різанина в Саскачевані: підозрюваного в нападах знайшли мертвим

Десятеро людей загинули під час терактів у неділю в різних місцях канадської провінції. Кількість поранених зросла до 18, інформує ZN.ua.

Масова різанина в Саскачевані: підозрюваного в нападах знайшли мертвим
Двоє ключових підозрюваних у масовому вбивстві виявились братами
© Канадська королівська кінна поліція у Саскачевані

Одного з двох підозрюваних, які переховувалися після серії смертельних ножових нападів на жителів Саскачевана в неділю, знайшли мертвим. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє провідна канадська телерадіокомпанія CBS.

  • 31-річного Деміена Сандерсона знайшли мертвим із пораненнями, які, схоже, не були завдані ним самим, повідомила Ронда Блекмор, представниця Канадської королівської кінної поліції (RCMP) Саскачевану.
  • 30-річний Майлз Сандерсон досі перебуває на волі та знаходиться в розшуку. У RCMP також підтвердили на вчорашньому брифінгу для ЗМІ, що вони були братами.

Десятеро людей загинули під час терактів у неділю в різних місцях провінції. Кількість поранених зросла до 18.

Поліція повідомила, що Майлз міг отримати тілесні ушкодження, хоча це ще не підтверджено.

"Ми хочемо, щоб громадськість знала про це, тому що існує ймовірність, що він може звернутися за медичною допомогою", - сказав Блекмор.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітноЕліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно
Тіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізомТіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізом
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Блок рекламы


Похожие новости
Виснажену дитину несподівано знайшли у полі на Одещині, шукали всім селом: кадри та подробиці від поліціїВиснажену дитину несподівано знайшли у полі на Одещині, шукали всім селом: кадри та подробиці від поліції
Обстріл Чугуєва: під завалами Будинку культури знайшли тіло жінкиОбстріл Чугуєва: під завалами Будинку культури знайшли тіло жінки
Стрілянина на параді в США: поліція заарештувала підозрюваногоСтрілянина на параді в США: поліція заарештувала підозрюваного
15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося
"Тіло знайшли на глибині 7 метрів": рятівники розповіли про нову трагедію в Дніпрі"Тіло знайшли на глибині 7 метрів": рятівники розповіли про нову трагедію в Дніпрі
У США у вантажівці знайшли майже 50 трупів: фото, відео та всі подробиціУ США у вантажівці знайшли майже 50 трупів: фото, відео та всі подробиці
Підозрюваного у жорстокому вбивстві павича відправили до СІЗОПідозрюваного у жорстокому вбивстві павича відправили до СІЗО
"Папина дочка" Арзамасова: Познакомиться со мной легко, а подружиться - сложно
Последние новости
Подгружаем последние новости