Масова різанина в Саскачевані: підозрюваного в нападах знайшли мертвим

Одного з двох підозрюваних, які переховувалися після серії смертельних ножових нападів на жителів Саскачевана в неділю, знайшли мертвим. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє провідна канадська телерадіокомпанія CBS .

31-річного Деміена Сандерсона знайшли мертвим із пораненнями, які, схоже, не були завдані ним самим, повідомила Ронда Блекмор, представниця Канадської королівської кінної поліції (RCMP) Саскачевану.

30-річний Майлз Сандерсон досі перебуває на волі та знаходиться в розшуку. У RCMP також підтвердили на вчорашньому брифінгу для ЗМІ, що вони були братами.

Десятеро людей загинули під час терактів у неділю в різних місцях провінції. Кількість поранених зросла до 18.

Поліція повідомила, що Майлз міг отримати тілесні ушкодження, хоча це ще не підтверджено.

"Ми хочемо, щоб громадськість знала про це, тому що існує ймовірність, що він може звернутися за медичною допомогою", - сказав Блекмор.