У Шостці знайшли оригінальну заміну новорічної ялинки: фото

У Шостці Сумської області цього року не встановлюватимуть головну ялинку. Однак вигадали оригінальне рішення.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Апостроф.

За словами голови Шосткинської громади Миколи Ноги, замість головної новорічної красуні - з кількох десятків маленьких ялинок утворили надпис "ЗСУ".

Він розповів, що прикрасити іграшками ці ялинки запрошено всіх охочих.

Як пише видання, раніше у Шостці мали намір встановити в центрі міста, мікрорайонах та старостинських округах святкові композиції без ілюмінації. У Шосткинській міськраді повідомляли, що відповідне питання було винесене на обговорення.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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