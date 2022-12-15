У Шостці знайшли оригінальну заміну новорічної ялинки: фото

У Шостці Сумської області цього року не встановлюватимуть головну ялинку. Однак вигадали оригінальне рішення.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Апостроф .

За словами голови Шосткинської громади Миколи Ноги, замість головної новорічної красуні - з кількох десятків маленьких ялинок утворили надпис "ЗСУ".

Він розповів, що прикрасити іграшками ці ялинки запрошено всіх охочих.

Як пише видання, раніше у Шостці мали намір встановити в центрі міста, мікрорайонах та старостинських округах святкові композиції без ілюмінації. У Шосткинській міськраді повідомляли, що відповідне питання було винесене на обговорення.