Тіла 7-річної дівчинки та її батьків знайшли у Кривому Розі: з ножовими та вогнепальними пораненнями

У Кривому Розі 50-річний чоловік розправився зі своєю родиною, а потім наклав на себе руки.

Тіла 7-рісної дівчинки та її батьків знайшли у автомобілі, повідомляє криворізький ресурс "Свої".

Про зникнення родини за місцем проживання поліцію повідомив мешканець Кривого Рогу. Він розповів, що знайомий зателефонував йому, але його мова була нерозбірливою. Занепокоєний чоловіквін поїхав до квартири родини, але там нікого не було. Він знайшов сліди крові біля гаража та викликав поліцію.

Тіла усіх трьох згодом виявили в їхній машині. За попередніми даними, на тілах дитини та її 39-річної мами виявили ножові поранення, а у 50-річного чоловіка - вогнепальні.

Обставини потрійного вбивства вивчають співробітники відділення поліції №1 (Довгинцівський район) Криворізького районного управління поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, мотивом вбивства могло стати бажання жінки піти від свого чоловіка.