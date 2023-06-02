"Це вчинок": Пономарьов висловився про Лободу, яка розірвала зв'язки з РФ

Співачка Світлана Лобода зробила крок, який мали б повторити інші виконавці з України, які після 24 лютого 2022 року залишилися працювати в Росії. За прикладом Лободи вони мали б покинути цю країну.

Такою думкою в інтерв’ю Дмитру Гордону поділився Олександр Пономарьов, інформує Апостроф .

"Після 24 лютого вона залишила там усе, що в неї було, і приїхала сюди в Україну допомагати. Чому не зробити так хоча б? Я не виправдовую якісь її попередні кроки, як там люди зреагують, але це був крок. Крок, який заслуговує поваги", - зауважив співак.

Утім, на такий вчинок не наважилися інші виконавці українського походження, які, попри напад на їхню батьківщину, залишилися у країні-агресорці. Зокрема, Пономарьов згадав Ані Лорак і Таїсію Повалій.

"Я б так не зробив, це ясно. У мене б були інші вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно. Чому так відбулося? Я навіть не розумію. Виправдання цьому, крім того, що заробити грошей, я не бачу", - зізнався співак.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлана Лобода переказала до фонду Маші Єфросініної півтора мільйони гривень, завдяки яким вдалося евакуювати велику кількість людей.