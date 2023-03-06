Комік Щегель висловився щодо скандалу після виїзду за кордон та образи українців

Український стендап-комік Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну зізнався, що одержав від Міністерства культури дозвіл на виїзд, після чого вирішив не повертатися в Україну. Він зіштовхнувся з бурхливою реакцією користувачів мережі, але у своєму подкасті розпалив скандал ще сильніше, інформує Апостроф .

"Україна – й**ний цирк з попаяними дебілами, які не мають шансів на цивілізоване життя, взагалі ніяких. Люди – й**ні щури, які не можуть включити голову, заперечити, підтримати і щось зробити. Вони абсолютно залежні п*дори, які трусяться за пиріжок з г*вном, аби у них не забрали ні на що не здатне громадянство. Я схиляюся, що це фестиваль долбо*бів, де все базується на заздрості", - заявив він.

Фото: Wikipedia

Пізніше Щегель розмістив в Instagram більш спокійне відео, в якому пояснив слова про те, що "вибір хлопців - гинути" на війні, а його як "вільної людини" - жити в комфортній психологічній обстановці.

"У жодному разі не вважаю, що вибір людини - саме гинути на війні. Маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну та бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі найкращих її дітей. Пропоную вам повністю переглянути інтерв'ю зі Скрипіним і зробити висновок, що мої слова не містили ні краплі зневаги, - сказав стендапер. - Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної та імпульсивної промови шматком викладене в інтернет і абсолютно вирване з контексту. Воно є лише моєю гнівною та безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким та друзям з погрозами розправи та вбивства, що просто зводить з розуму".

Щегель вибачився перед усіма, кому скандал за його участю завдав страждань. За його словами, робота коміка - це провокація, але тепер "полювання на відьом" вийшло за межі розумного.

"Хотів бути з вами відвертим, тому що поважаю вас і вважаю, що той, хто говорить неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто говорить те, що хочуть почути. Україна має справжніх ворогів, і це точно не я", - підсумував він.

Фото: instagram.com/shchehel2.0/

Нагадаємо, що Щегель виїхав із країни у складі групи артистів на виступ в Ірландії. Після цього він вирушив до Туреччини, де мешкає досі. Мінкульт вже відреагував на його провокативні заяви.

Андрію Щегелю 31 рік, його батьки – пожежник та працівниця МВС. Він навчався у Львівському ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут, а також у Юридичному ліцеї Національної академії внутрішніх справ. Вищу освіту комік здобував у Київському національному університеті на юридичному факультеті. За словами Щегеля, перед виїздом з України він отримав три повістки.